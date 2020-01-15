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В сети высмеяли Пашиняна: «Какой руководитель, такая и страна»

Сегодня в 10:35 ~ 1 минута на чтение 301
В сети высмеяли Пашиняна: «Какой руководитель, такая и страна»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром в среду в соцсети Facebook опубликовал селфи, которое  вызвало среди пользователей самые различные эмоции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян подписал селфи следующим образом: «Впервые в истории Армении действующий руководитель страны явился в Следственный комитет и отвечает на вопросы следователя в его кабинете".

В послесловии премьер отметил: "Элементы политического преследования налицо".

Пользователи бурно и с юмором отреагировали на публикацию Пашиняна, оставив под записью самые различные комментарии.

"Адвокат не нужен?", "Сам себя не похвалишь, никто не похвалит", "Какой руководитель, такая и страна", написали подписчики премьера.

1news.az

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