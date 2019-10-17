В Софии прошел литературно-художественный вечер, посвященный жизни и творчеству Насими - ФОТО

В Софии при совместной организации посольства Азербайджана в Болгарии, Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Академии наук Болгарии, Союза писателей Болгарии и Центра азербайджанского языка и культуры, функционирующего при Софийском университете им. святого Климента Охридского, в рамках 650-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта и философа Насими состоялась презентация книги «Избранные стихи» поэта, переведенной на болгарский язык, сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Болгарии.

В вечере приняли участие вице-президент НАНА, директор Института литературы им. Низами Гянджеви Иса Габиббейли, президент Академии наук Болгарии Юлиан Ревальски, вице-президент Васил Николов, замминистра образования и науки Болгарии Деница Сачева, официальные представители МИД, председатель Союза писателей Болгарии Боян Ангелов, директор - Димитр Христов, ректор Медицинского университета, профессор Виктор Златков, директор Института и музея этнографии и фольклорных исследований Академии наук Болгарии и Музея Петко Христов, директор Института литературы Академии наук Болгарии Элка Трайкова, сотрудники Главного муфтията Болгарии, председатель Высшего исламского совета болгарских мусульман Ведат Ахмед, председатель Национального совета религиозных общин Болгарии Бирали Бирали, представитель православной церкви Болгарии, руководители и сотрудники диппредставительств, аккредитованных в Болгарии, члены Общества дружбы Азербайджан-Болгария, представители СМИ и НПО, поэты и писатели.

На мероприятии выступили вице-президент Академии наук Болгарии Юлиан Ревальски, посол Наргиз Гурбанова, вице-президент НАНА Иса Габиббейли, председатель и директор Союза писателей Болгарии Боян Ангелов и Димитр Христов.

На мероприятии вице-президент НАНА Иса Габиббейли преподнес президенту Академии наук Болгарии Юлиану Ревальски почтовую марку «Имадеддин Насими-650», подготовленную ООО "Азермарка" министерства транспорта, связи и высоких технологий в связи с 650-летним юбилеем гениального поэта.

Открывая мероприятие вступительным словом, Юлиан Ревальски коснулся тесного сотрудничества между двумя академиями, отметил традиционные связи между ними в научной сфере на протяжении длительного периода, напомнил, что несколько дней назад делегация во главе с президентом НАНА, академиком Акифом Ализаде участвовала в торжественной церемонии в связи с 150-летним юбилеем Академии наук Болгарии, а также о минерале гранате, преподнесенном НАНА Национальному музею естественной истории Академии наук Болгарии, который в этом году отмечает 130-летие, и является наиболее старинным в Болгарии и самым богатым и старинным в этой сфере на Балканском полуострове, выразил признательность НАНА за столь ценный подарок. Он добавил, что рад тому, что руководимая им структура проводит вечер, посвященный Насими, отметил проведение многочисленных мероприятий в сфере культуры и искусства по инициативе посольства Азербайджана в Болгарии, подчеркнул, что эти мероприятия являются показателем близких отношений между двумя странами.

Посол Гурбанова подчеркнула, что мероприятие, проводимое в Болгарии в связи с 650-летним юбилеем гениального азербайджанского поэта, мыслителя и философа и одного из ярких представителей литературной и философской мысли Востока - Насими, совпало со 150-летним юбилеем Академии наук Болгарии. Она отметила, что Насими был одним из основоположников азербайджанской поэзии на родном языке и одним из авторов первых диванов (сборник стихов в классической восточной литературе) на азербайджанском языке.

Отметив, что темы человека, человечества, любви и Аллаха занимали центральное место в его творчестве, посол сказала, что творчество Насими демонстрирует единство человека с мирозданием и поиск путей, ведущих к совершенству духа. Посол Гурбанова напомнила, по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, 600-летний юбилей поэта, обладавшего глубокими энциклопедическими знаниями, в 1973 году был включен в список мероприятий ЮНЕСКО, и был отмечен в рамках этой организации. Она добавила, что два года назад в Париже было проведено мероприятие в связи с 600-летим со дня смерти поэта, а с прошлого года в городе Шамахы, где он родился, проводится "Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими".

Информируя о Насими, мощном поэте в общевосточном масштабе и выдающемся создателе азербайджанской литературы хуруфизма, академик Иса Габиббейли отметил, что Насими создал великую литературную школу. Академик подчеркнул, что стихи Имадеддина Насими, создавшего несравненные образцы средневековой классической азербайджанской лирики, звучат как гимн мощи человека, в его стихах выражаются мощные призывы к совершенству человека, поэт воспевает совершенного человека как самое высокое творение не только реального мира, но и всей Вселенной. Он добавил, что образ совершенного человека, вдохновленно воспеваемый в творчестве Имадеддина Насими, является в средневековой азербайджанской поэзии величественным памятником человеку. Габиббейли, подчеркнув, что в поэзии Насими широкое место занимают общественные мотивы, выдвигаются на первый план философия жизни и дух борьбы, прочел на азербайджанском языке известную газель поэта "Sığmazam".

Председатель Союза писателей Болгарии Боян Ангелов, отметив, что у поэзии нет исторических, религиозных и духовных границ, вкратце проинформировал о жизни поэта. Он напомнил, что говоривший "Я - Бог" поэт был казнен в 1417 году и озвучил переводы из произведений Насими. Директор Союза писателей Болгарии Димитр Христов акцентировал внимание на том, что произведения Насими впервые переведены на болгарский язык, выразив надежду на то, что именно этот процесс станет импульсом к исследованию наследия Насими, творчества его продолжателей, гениальных поэтов Востока. Он выразил уверенность в том, что издание на болгарском языке книги «Избранные стихи» создаст возможность для болгарских читателей ближе познакомиться с азербайджанской культурой и найти общие черты между двумя народами.

В заключение переводчики Иван Эсенски и Надя Попова прочли отрывки из стихов гениального поэта, поделились мнениями и впечатлениями о творчестве Насими.

На мероприятии, наряду с книгой «Избранные стихи» Насими, были вручены журналы "Baku" и "İrs".

После официальной части гостям были представлены блюда азербайджанской национальной кухни.