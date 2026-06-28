МИД Турции: Израиль пытается отвлечь внимание от преступлений в Газе

Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным заявлением, в котором охарактеризовало недавнее решение правительства Израиля по событиям 1915 года в Османской империи как исключительно политический маневр.

По мнению турецкого внешнеполитического ведомства, данная инициатива призвана отвлечь внимание мирового сообщества и скрыть преступления, совершаемые против палестинского населения. В Анкаре подчеркнули, что подобные действия израильской стороны полностью игнорируют как исторические, так и юридические факты.

В заявлении дипломатического ведомства Турции также отмечается, что этот шаг наглядно демонстрирует безвыходное положение премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников, в отношении которых Международный уголовный суд ранее выдал ордера на арест по обвинениям в преступлениях против палестинцев. Резюмируя позицию государства, в МИД заявили, что Турция намерена и дальше последовательно добиваться прекращения экспансионистской и дестабилизирующей политики Израиля на Ближнем Востоке, а также настаивать на привлечении правительства Нетаньяху к международной ответственности за преступления против мирного населения.

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