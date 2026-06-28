В Азербайджане суд вынес приговор матери и ее сожителю по делу об истязании детей

В Азербайджане завершилось судебное разбирательство по резонансному делу о жестоком обращении с несовершеннолетними, которые были вынуждены бежать из дома, чтобы спастись от издевательств.

Как стало известно из материалов дела, дети сумели тайно покинуть жилище, после чего обратились на улице к случайной женщине. С ее мобильного телефона они позвонили своему биологическому отцу и попросили о помощи. После вмешательства правоохранительных органов пострадавшие дети были официально переданы под опеку отца.

По решению суда сожитель матери получил наказание в виде 4 лет лишения свободы, а сама мать была приговорена к 3 годам заключения. При этом в отношении женщины судом была применена отсрочка исполнения наказания: поскольку у нее на иждивении находится годовалый ребенок, реальное отбывание срока в исправительном учреждении отложено до достижения этим младенцем 14-летнего возраста.