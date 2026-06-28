 В Тоскане ограбили виллу семьи итальянского тенора Андреа Бочелли на 500 000 евро | 1news.az | Новости
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В Тоскане ограбили виллу семьи итальянского тенора Андреа Бочелли на 500 000 евро

First News Media23:46 - 28 / 06 / 2026
В Тоскане ограбили виллу семьи итальянского тенора Андреа Бочелли на 500 000 евро

В курортном городе Форте-дей-Марми, расположенном в Тоскане на побережье Тирренского моря, ограбили виллу, принадлежащую семье всемирно известного итальянского тенора Андреа Бочелли.

Общий ущерб от действий преступников оценивается в 500 000 евро. По предварительным данным правоохранительных органов, в ограблении участвовала организованная банда профессионалов.

В момент совершения преступления в жилых помещениях никого не было. Владельцы недвижимости временно сдали эту виллу в аренду семье американских туристов, которые отсутствовали во время налета. Злоумышленники проникли внутрь и вынесли ювелирные украшения, дорогостоящие наручные часы, брендовые сумки, а также наличные деньги. В ходе начавшегося расследования сотрудники полиции выяснили, что здание не было сдано под охрану, а система сигнализации на момент кражи была отключена. Отмечается, что семье незрячего певца принадлежит несколько объектов недвижимости в данном районе, часть из которых регулярно сдается богатым туристам на летний период.

Источник: Il Tirreno

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