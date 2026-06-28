В Грузии завершились совместные учения спецназа Азербайджана, Грузии и Турции

На военной базе Мухровани близ Тбилиси успешно подошли к концу совместные тактико-специальные маневры подразделений специального назначения Азербайджана, Грузии и Турции "Кавказский орел - 2026".

По сообщению Министерства обороны Азербайджана, на церемонии закрытия учений "Кавказский орел - 2026" присутствовали высокопоставленные гости из стран-участниц. Выступавшие поздравили военнослужащих с успешным завершением программы и выразили удовлетворение уровнем взаимодействия спецназа Азербайджана, Грузии и Турции. Особо отмечалось значение данных маневров для укрепления региональной безопасности, обороны и повышения боевой готовности личного состава.

В рамках практической части учений подразделения специального назначения выполнили комплекс задач: совершили налет на условную цель, провели зачистку здания в составе малых групп, отработали навыки инженерных подрывов, десантировались с вертолетов и нейтрализовали условного противника. За ходом выполнения операций наблюдали высокопоставленные офицеры, которые дали высокую оценку профессионализму и слаженности действий участников.