 Пять новорожденных в Бразилии получили имя Неймар сразу после вызова форварда на ЧМ-2026 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Пять новорожденных в Бразилии получили имя Неймар сразу после вызова форварда на ЧМ-2026

First News Media20:59 - 28 / 06 / 2026
Пять новорожденных в Бразилии получили имя Неймар сразу после вызова форварда на ЧМ-2026

Сразу пять новорожденных младенцев в Бразилии были названы в честь звездного форварда Неймара непосредственно после публикации официального списка национальной сборной и его вызова на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Появление на свет маленьких тезок знаменитого нападающего зафиксировано органами регистрации в пяти различных городах страны, среди которых крупные административные центры Рио-де-Жанейро и Куритиба.

Данный всплеск популярности имени подчеркивает традиционно высокий уровень футбольной лихорадки в преддверии мирового первенства. Статистические ведомства отмечают, что подобная практика является регулярной для Бразилии в периоды проведения крупных турниров. При этом интерес к имени лидера сборной сохранялся на протяжении всего текущего сезона: всего же с начала года в Бразилии официально зарегистрировали уже 25 младенцев с именем Неймар.

Источник: Globo

Поделиться:
591

Актуально

Политика

Через Азербайджан в Армению отправлена новая партия российской пшеницы

В мире

МИД Турции: Израиль пытается отвлечь внимание от преступлений в Газе

Общество

Путин: Запасы бензина есть, но проблемы на заправках сохраняются

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Саудовской Аравии в связи с крушением ...

Спорт

11 стран обратились в European Gymnastics против допуска россиян с национальной символикой

Пять новорожденных в Бразилии получили имя Неймар сразу после вызова форварда на ЧМ-2026

Эрлинг Холанд удивил фанатов коллекцией эксклюзивных сумок на ЧМ-2026

ЧМ-2026: сегодня стартует стадия 1/16 финала

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Сборная Франции разгромила Норвегию на ЧМ-2026

Сборная Турции завершила ЧМ-2026 победой над США - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Месси побил рекорд Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Азербайджанские шахматисты стали чемпионами мира

Последние новости

11 стран обратились в European Gymnastics против допуска россиян с национальной символикой

Сегодня, 00:11

В Тоскане ограбили виллу семьи итальянского тенора Андреа Бочелли на 500 000 евро

28 / 06 / 2026, 23:46

Семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо трагически погибла при землетрясении в Венесуэле

28 / 06 / 2026, 23:29

МИД Турции: Израиль пытается отвлечь внимание от преступлений в Газе

28 / 06 / 2026, 23:14

Багдад призвал возобновить трехсторонний формат переговоров между Ираком, Ираном и странами Персидского залива

28 / 06 / 2026, 23:06

В Азербайджане суд вынес приговор матери и ее сожителю по делу об истязании детей

28 / 06 / 2026, 22:38

Путин: Запасы бензина есть, но проблемы на заправках сохраняются

28 / 06 / 2026, 22:16

В Баку торговцев рынка «8-й километр» обязали освободить рабочие места

28 / 06 / 2026, 21:57

Обнародован прогноз на 29 июня для метеочувствительных людей

28 / 06 / 2026, 21:29

Пять новорожденных в Бразилии получили имя Неймар сразу после вызова форварда на ЧМ-2026

28 / 06 / 2026, 20:59

В Грузии завершились совместные учения спецназа Азербайджана, Грузии и Турции

28 / 06 / 2026, 20:46

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

28 / 06 / 2026, 20:24

На трассе Лянкяран-Лерик автомобиль упал в ущелье, пострадали четыре человека

28 / 06 / 2026, 20:04

Дмитрий Медведев предупредил Армению о тяжелых последствиях разрыва связей с Россией

28 / 06 / 2026, 19:51

МИД Азербайджана выразил соболезнования Саудовской Аравии в связи с крушением вертолета

28 / 06 / 2026, 19:35

Сербия намерена использовать опыт Ирана в создании подземных военных объектов

28 / 06 / 2026, 19:23

В турецком Балыкесире произошло землетрясение магнитудой 4

28 / 06 / 2026, 19:04

Число погибших от землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек

28 / 06 / 2026, 18:51

В Израиле одобрили резолюцию о признании т.н. «геноцида армян»

28 / 06 / 2026, 18:40

Глава ВОЗ: в Европе в условиях экстремальной жары живут 150 миллионов человек

28 / 06 / 2026, 18:20
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02