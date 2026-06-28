Пять новорожденных в Бразилии получили имя Неймар сразу после вызова форварда на ЧМ-2026

Сразу пять новорожденных младенцев в Бразилии были названы в честь звездного форварда Неймара непосредственно после публикации официального списка национальной сборной и его вызова на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Появление на свет маленьких тезок знаменитого нападающего зафиксировано органами регистрации в пяти различных городах страны, среди которых крупные административные центры Рио-де-Жанейро и Куритиба.

Данный всплеск популярности имени подчеркивает традиционно высокий уровень футбольной лихорадки в преддверии мирового первенства. Статистические ведомства отмечают, что подобная практика является регулярной для Бразилии в периоды проведения крупных турниров. При этом интерес к имени лидера сборной сохранялся на протяжении всего текущего сезона: всего же с начала года в Бразилии официально зарегистрировали уже 25 младенцев с именем Неймар.

Источник: Globo