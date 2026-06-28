Багдад призвал возобновить трехсторонний формат переговоров между Ираком, Ираном и странами Персидского залива

Власти Ирака выступили с официальной инициативой по возобновлению дипломатического формата встреч, объединяющего Иран, Ирак и арабские государства Персидского залива, выразив готовность организовать и провести данные переговоры в Багдаде.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн по итогам двусторонней встречи со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. По словам главы иракского внешнеполитического ведомства, возвращение к данному многостороннему диалогу позволит укрепить региональную стабильность.

Хусейн также подчеркнул, что Багдад поддерживает стабильные и хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки. Благодаря этому дипломатическому балансу, как отметил министр, Ирак обладает возможностью и готов содействовать прекращению затянувшегося состояния конфронтации между Тегераном и Вашингтоном. Возобновление переговоров рассматривается иракской стороной как важный шаг на пути к снижению геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Источник: Report