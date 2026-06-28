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Общество

Путин: Запасы бензина есть, но проблемы на заправках сохраняются

First News Media22:16 - 28 / 06 / 2026
Путин: Запасы бензина есть, но проблемы на заправках сохраняются

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом с участием руководителей крупнейших энергетических компаний страны. Глава российского государства сообщил, что на внутренний рынок уже поступили ранее накопленные объемы горючего.

По его словам, несмотря на начало использования сформированных резервов, текущие запасы бензина составляют порядка 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Путин подчеркнул, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов сейчас задействованы на максимум, плановые ремонты отсрочены, а текущие технические работы выполняются в максимально сжатые сроки.

При этом российский лидер открыто признал, что, несмотря на наличие достаточных объемов запасов, стабилизировать ситуацию на местах до конца пока не удалось. «Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти», — констатировал президент. Он также указал на сложности, с которыми в летний период сталкиваются фермерские хозяйства и агропромышленные предприятия. Для стабилизации ситуации и защиты внутренних потребителей в стране уже введен временный полный запрет на экспорт автомобильного бензина и авиакеросина, а также рассматривается возможность аналогичного ограничения на вывоз дизельного топлива.

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