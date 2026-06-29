11 стран обратились в European Gymnastics против допуска россиян с национальной символикой

Инициатором коллективного письма выступила Федерация гимнастики Германии, потребовавшая сохранить для спортсменов исключительно нейтральный статус.

Одиннадцать национальных гимнастических федераций направили официальное обращение в Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) с требованием лишить спортсменов из России и Белоруссии права выступать под своими государственными флагами и гимнами. Как сообщает Sport24, автором и инициатором данного обращения выступила Федерация гимнастики Германии. Представители стран-подписантов настаивают на том, чтобы для атлетов сохранялась возможность участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе.

Данный демарш последовал после того, как 24 мая European Gymnastics отменила ранее действовавшие ограничения для российских и белорусских гимнастов. В руководстве европейской организации подчеркнули, что это решение было принято в рамках следования позиции Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), утвердившей аналогичные послабления 18 мая. Решение исполкома European Gymnastics вызвало резкое возмущение со стороны Украинской федерации гимнастики, представители которой публично призвали коллег из других европейских ведомств заблокировать возвращение российской и белорусской государственной символики на турниры.