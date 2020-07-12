В США застрелили двух полицейских

~ 1 минута на чтение 201

Неизвестный застрелил двух полицейских и покончил с собой в американском городе Мак-Аллен в штате Техас.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник.

Стрельба произошла после того, как сотрудники полиции прибыли на вызов. Они приказали стрелявшему бросить оружие, однако он выстрелил в правоохранителей, а затем совершил суицид.

Полицейские скончались в местной больнице, куда были доставлены после инцидента.

«С болью в сердце я делюсь новостями о том, что сегодня мы потеряли двоих из наших смелых полицейских Мак-Аллена.

Мои глубочайшие соболезнования и сожаление семьям офицеров Эдельмиро Гарса и Исмаеля Чавеса», — написал мэр города Джим Дарлинг.

Источник: Lenta.ru