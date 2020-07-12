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В Сумгайыте возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом, покинувшего место проживания - ВИДЕО 

Сегодня в 15:46 ~ 1 минута на чтение 262
В Сумгайыте возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом, покинувшего место проживания - ВИДЕО 
В Сумгайыте задержан еще один активный больной коронавирусом, незаконно покинувший место проживания.
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники Управления полиции города Сумгайыт выявили активного больного коронавирусом, который незаконно покинул место проживания на территории города.
 
Было установлено, что активный больной коронавирусом это житель 9-го микрорайона города Сумгайыт Багиров Ровшан Хуррем оглу (1978 г.р.). На территорию был немедленно вызван автомобиль скорой медицинской помощи.
 
В отношении Р.Багирова возбуждено уголовное дело по статье 139.1-1 УК АР. Следствие продолжается. Р.Багиров взят на полицейский контроль.
 
ИСТОЧНИК: АПА
 

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