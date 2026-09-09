В Киеве обсудили укрепление связей между Азербайджаном и Украиной
Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев встретился с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александром Мережко.
Об этом Мардалиев написал в своей соцсети Х.
По итогам встречи Мардалиев сообщил, что стороны обменялись мнениями по вопросам азербайджано-украинских отношений, парламентской дипломатии, а также обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества и взаимной поддержки.
Had a productive meeting with Chair of Foreign Affairs Committee of 🇺🇦 Verkhovna Rada Oleksandr Merezhko @ChairOlek. Exchanged views on 🇦🇿🇺🇦 relations, parliamentary diplomacy, ways to further strengthen our cooperation and mutual support. Grateful for friendly discussion 🇦🇿🤝🇺🇦. pic.twitter.com/cry8UGF1VO — Seymur Mardaliyev (@SMardaliyev) September 9, 2026