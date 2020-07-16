В связи с провокацией Армении созвана специальная сессия Движения неприсоединения

~ 1 минута на чтение 1186

«Происходящее на Товузском направлении границы - целенаправленная, заранее спланированная провокация Армении».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев.

По его словам, постоянные представительства Азербайджана в международных организациях представили соответствующие ноты.

«Генеральному секретарю ООН была вручена нота. В рамках Движения неприсоединения также была созвана специальная сессия, чтобы проинформировать государства-члены», - отметил он.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что сегодня проходит заседание Постоянного совета ОБСЕ:

«В заседании также планируется участие сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Были даны необходимые указания и представительству Азербайджана при ОБСЕ».

Ситуация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы остается напряженной.

Как сообщало ранее Минобороны Азербайджана, с утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок подвергают обстрелу азербайджанские позиции.

Источник: АПА