В Турции произошло два землетрясения подряд - ФОТО

В Турции, в провинции Маниса и столице Анкаре произошли землетрясения.

Как сообщает Sözçü, землетрясение магнитудой 5.4 в Манисе с эпицентром в районе между городами Кыркагач и Акхисар произошло поздно вечером, в 22.22 в среду, 22 января.

В течение некоторого времени было зафиксировано 35 афтершоков.

Губернатор провинции Ахмет Дениз заявил, что жертв в результате землетрясения нет, есть повреждения в некоторых домах.

Рано утром подземные толчки были зафиксированы в Анкаре. Магнитуда с эпицентром в районе Акьюрт составила 4.5. Мэр столицы Васип Шахин сообщил, что жертв и пострадавших нет. Землетрясение ощущалось и в близлежащих городах

Сообщается, что оба землетрясения вызвали панику среди населения.

Ф.Багирова