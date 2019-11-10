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В Вологде перед судом предстанет гражданин Азербайджана за применение насилия к полицейскому

Сегодня в 13:31 ~ 1 минута на чтение 81
В Вологде перед судом предстанет гражданин Азербайджана за применение насилия к полицейскому

В Вологде (РФ) перед судом предстанет мужчина за применение насилия к полицейскому и угрозы ножом в его адрес Следственным отделом по г. Вологда Следственного комитета РФ по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины,- сообщает Sledcomrf.ru

По версии следствия, около 22 часов 05.02.2019 полицейские увидели, что в подъезде общежития стоят несколько человек и зашли в помещение с целью проверить общественный порядок в здании. Один из мужчин, как позднее выяснилось, гражданин Азербайджана, неожиданно в ходе проверки документов предпринял попытку скрыться, однако был задержан полицейским.

Так он пытался скрыть, что у него отсутствует регистрация. Мужчина оказал сопротивление, в ходе борьбы с силой ударил стража правопорядка кулаком по голове, а также достал находящийся при нем нож и, угрожая им, сделал резкий выпад в сторону потерпевшего, после чего, продолжая демонстрировать нож, скрылся с места происшествия. Потерпевшего доставили в больницу для осмотра и оказания медицинской помощи. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и обработали кровоподтеки.

По поручению следователя СК России мужчина был объявлен в розыск. 27.06.2019 его место нахождения было установлено и по ходатайству следствия судом в г. Владикавказе он был арестован, после чего по требованию следователя этапирован в Вологду. Преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

А.А.

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