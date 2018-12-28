В воскресенье в Баку чудесная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье, 10 ноября, ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Ветер южный, умеренный.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью 12-15, днем - 18-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных местах туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 6-11, днем - 17-22, в горах ночью - 3-8, днем - 14-19 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу 10 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия и слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Тимур Рзаев, Э.Т.