В YouTube пройдет глобальный online-кинофестиваль «We Are One»

~ 1 минута на чтение 235

Канны, Берлин и другие мировые фестивали примут участие в бесплатном online-киносмотре, который будет проходить на видео-хостинге YouTube.

Издание Variety сообщает о том, что YouTube в партнерстве с двадцатью крупными международными фестивалями (в числе которых Канны, Берлин, Нью-Йорк и т.д.) запускает 10-дневный киносмотр, который будет проходить online.

Организованный при поддержке нью-йоркского кинофестиваля «Трайбека» «Global Film Festival: We Are One» (Глобальный кинофестиваль: Мы едины) пройдет на YouTube-канале We Are One с 29 мая по 7 июня.

Зрителям абсолютно бесплатно и без рекламы будут доступны художественные и документальные фильмы, короткометражки и разные проекты, участвовавшие в программах фестивалей.

Какие фильмы будут показаны в рамках «Глобального кинофестиваля», пока не сообщается, и полное расписание будет объявлено ближе к началу смотра - с полным списком международных кинофестивалей, которые станут участниками We Are One, можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Известно, что проект будет носить благотворительный характер - зрителей киносмотра попросят пожертвовать деньги фондам, которые помогают людям во время пандемии коронавируса, и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В.Ф, Г.Р.