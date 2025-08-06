Комиссия Милли Меджлиса выступила с заявлением в связи с проводимой против Азербайджана информационной кампанией

Комиссия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики против внешних вмешательств и гибридных угроз заявляет, что через Facebook, являющуюся платформой социальных медиа и социальных сетей, все еще продолжаются недружественные действия против нашей страны с территории одного из соседних государств.

В информации комиссии отмечается, что ряд аккаунтов (Echo of Baku, Azeri Horizon, Xəbər24, Merry you, Azerbaijan Pulse, Az Insight и др.) используются для целенаправленных попыток вмешательства в информационное пространство Азербайджана через упомянутую платформу с целью искажения общественного мнения и дискредитации успешной внутренней и внешней политики государства.

После публикации геополитически манипулятивной информации на азербайджанском языке в Facebook пользователи перенаправляются на платформы вроде Telegra.ph, что, в свою очередь, может привести к сбору их персональных данных (IP-адрес, используемое устройство и др.).

«Доводим до сведения наших граждан, что против таких информационных операций постоянно принимаются необходимые меры в координации с соответствующими государственными органами. В то же время должны отметить, что в результате обращений к компании Meta удалось добиться закрытия аккаунтов, проводящих деятельность против Азербайджана», - говорится в сообщении.

Комиссия против внешних вмешательств и гибридных угроз призывает граждан быть бдительными и не верить подобной информации, а также регулярно информирует общественность о методах и инструментах гибридных угроз, используемых против нашей страны.