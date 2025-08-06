Комиссия: Попытки вмешательства в информационное пространство Азербайджана со стороны соседнего государства продолжаются - ФОТО

Целенаправленные попытки вмешательства в информационное пространство Азербайджана с целью искажения общественного мнения и дискредитации успешной внутренней и внешней политики государства продолжаются.

Об этом говорится в заявлении Комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

Комиссия отмечает, что недружественные действия со стороны одного из соседних государств осуществляются, в том числе, через платформу Facebook.

Страницы под названиями Echo of Baku, Azeri Horizon, Xəbər24, Merry You, Azerbaijan Pulse, Az Insight и другие предпринимают координированные попытки вмешательства в информационное пространство Азербайджана.

Их цель - искажение общественного мнения и подрыв доверия к успешной внутренней и внешней политике страны.

После публикации манипулятивных материалов на азербайджанском языке пользователи Facebook перенаправляются на внешние ресурсы, такие как Telegra.ph, что может привести к сбору их персональных данных (IP-адресов, информации об используемых устройствах и т.д.)

«Доводим до сведения наших граждан, что в отношении подобных информационных операций постоянно принимаются соответствующие меры в координации с соответствующими государственными структурами. В результате обращений к компании Meta удалось добиться закрытия страниц, действующих против Азербайджана», - отмечается в заявлении.

Комиссия призывает граждан быть бдительными и не доверять подобной информации: «Комиссия регулярно информирует общественность о методах и инструментах гибридных угроз, направленных против нашей страны».