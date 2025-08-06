 Рейс авиакомпании AJET по маршруту Баку–Стамбул отменен по технической причине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Рейс авиакомпании AJET по маршруту Баку–Стамбул отменен по технической причине

First News Media22:40 - 06 / 08 / 2025
Рейс авиакомпании AJET по маршруту Баку–Стамбул отменен по технической причине

Рейс TKJ-178 Баку–Стамбул (аэропорт Сабиха Гёкчен, SAW), выполняемый авиакомпанией “AJET” 6 августа, был отменен по технической причине.

В целях обеспечения безопасности пассажиры были высажены из самолёта и направлены в терминал для ожидания. В настоящее время авиакомпания осуществляет размещение пассажиров в отелях и проводит другие необходимые процедуры.

Предварительно, выполнение данного рейса запланировано на 7 августа 2025 года.

Международный аэропорт Гейдар Алиев рекомендует всем пассажирам обращаться исключительно в официальное представительство авиакомпании или по её контактным каналам. Информация о новом времени вылета, изменениях по билетам и другим вопросам предоставляется напрямую авиакомпанией.

Поделиться:
551

Актуально

Точка зрения

Вашингтонский поворот: Визит Ильхама Алиева меняет динамику мирного процесса с ...

В мире

Трамп: На встрече Уиткоффа и Путина был достигнут «большой прогресс»

Общество

В Ханкенди будут введены в эксплуатацию еще одна средняя школа и детский сад

Политика

Сын Пезешкиана раскритиковал тех, кто выступает против ирано-азербайджанских ...

Общество

В Бинагадинском районе произошел взрыв - ВИДЕО

В Баку столкнулись Ford и Range Rover, погибла молодая женщина

Рейс авиакомпании AJET по маршруту Баку–Стамбул отменен по технической причине

Внесена ясность в вопрос заражения детей инфекционными заболеваниями на пляжах Азербайджана

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

AZAL объявил скидки до 25% на международные рейсы

Фуад Алекперов назначен на высокую должность

Авиабилеты Баку - Тбилиси - Баку подорожали? - Официальный ответ

Начинается электронный перевод школьников на новый учебный год

Последние новости

В Бинагадинском районе произошел взрыв - ВИДЕО

Сегодня, 00:12

СМИ: Трамп планирует встретиться с Путиным на следующей неделе

Сегодня, 00:00

В Баку столкнулись Ford и Range Rover, погибла молодая женщина

06 / 08 / 2025, 23:40

В Украине обнаружили новый штамм коронавируса

06 / 08 / 2025, 23:20

Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие

06 / 08 / 2025, 23:04

Рейс авиакомпании AJET по маршруту Баку–Стамбул отменен по технической причине

06 / 08 / 2025, 22:40

США планируют ввести вторичные санкции против России 8 августа - СМИ

06 / 08 / 2025, 22:21

Зеленский подтвердил проведение телефонного разговора с Трампом - ОБНОВЛЕНО

06 / 08 / 2025, 22:00

Председатель Президентского совета Йемена приглашен в Азербайджан

06 / 08 / 2025, 21:44

Трамп: На встрече Уиткоффа и Путина был достигнут «большой прогресс»

06 / 08 / 2025, 21:20

Внесена ясность в вопрос заражения детей инфекционными заболеваниями на пляжах Азербайджана

06 / 08 / 2025, 21:00

Рубио обсудил с Уиткоффом итоги визита в Москву

06 / 08 / 2025, 20:40

Иран и Азербайджан намерены ускорить реализацию совместных проектов на границе

06 / 08 / 2025, 20:20

В Ханкенди будут введены в эксплуатацию еще одна средняя школа и детский сад

06 / 08 / 2025, 20:00

В связи с ремонтными работами на линии Баку-Кешля могут возникнуть задержки в движении поездов

06 / 08 / 2025, 19:40

Комиссия Милли Меджлиса выступила с заявлением в связи с проводимой против Азербайджана информационной кампанией

06 / 08 / 2025, 19:23

Сын Пезешкиана раскритиковал тех, кто выступает против ирано-азербайджанских отношений

06 / 08 / 2025, 19:04

Мирзоян в составе делегации Армении будет находиться в Вашингтоне

06 / 08 / 2025, 18:45

В Баку пройдет заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия

06 / 08 / 2025, 18:30

Азербайджан и Казахстан обсудили развитие Среднего коридора

06 / 08 / 2025, 18:15
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45