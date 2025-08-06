Иран и Азербайджан намерены ускорить реализацию совместных проектов на границе

На встрече заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег, состоявшейся в туркменском городе Аваза в рамках третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, обсуждалось сотрудничество между двумя странами в различных сферах экономики, в частности реализация совместных приграничных проектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

В ходе встречи обе стороны подчеркнули важность ускорения реализации существующих проектов, включая Астаринский железнодорожный грузовой терминал и строящиеся пограничные мосты.

Было отмечено, что тесные контакты президентов Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана играют особую роль в углублении отношений между двумя странами.

Стороны также договорились о взаимных визитах в ближайшее время.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о продвижении проектов, решении возникающих проблем и углублении сотрудничества.