Вашингтонский поворот: Визит Ильхама Алиева меняет динамику мирного процесса с Арменией и партнерства с США

Уже подтвержденные Белым домом встречи президента Дональда Трампа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 августа в США, указывая на активизацию участия Вашингтона в армяно-азербайджанском мирном процессе, подчеркивают его растущую заинтересованность в достижении устойчивого мира на Южном Кавказе.

Особое значение это приобретает на фоне углубляющегося стратегического партнерства между Азербайджаном и США.

Согласно опубликованной программе, на 14:30 по вашингтонскому времени (22:30 по бакинскому времени) запланирована встреча Трампа с премьером Армении, в 15:20 (23:20) - переговоры с президентом Азербайджана.

На 16:00 (00:00 по бакинскому времени, 9 августа) назначено совместное заявление Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

В американских медиа ожидающиеся переговоры вызвали широкий резонанс.

«Президент США Дональд Трамп попытается выступить посредником в заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией», - пишет, к примеру, The Washington Post. «Президент Трамп пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встречу в Белый дом. Основной целью переговоров является достижение мирного соглашения, которое положит конец многолетнему конфликту между двумя странами», - отмечает издание, не исключая, что по результатам встречи может быть объявлено о заключении мирного соглашения.

В то же время, ссылаясь на свои источники, Middle East Eye пишет, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян подпишут в Белом доме «письмо о намерениях», и это предоставит Трампу дипломатическое достижение, которого он добивается в регионе с прошлого месяца.

Тема предстоящей встречи активно обсуждается и в политическом сообществе США.

Так, член Палаты представителей Джо Уилсон, перечисляя страны, между которыми, по его мнению, Трамп способствовал установлению мира, и отметив, что «мир в скором времени будет заключен также между Азербайджаном и Арменией», заявил, что такого президента-миротворца, как Дональд Трамп не было никогда, и что «он заслуживает Нобелевскую премию мира».

В свою очередь, сенатор Стив Дейнс, привлекая внимание к «неэффективности или недальновидности» попыток третьих стран или организаций для установления мира, как и к отсутствию приоритетного внимания региону и мирным переговорам со стороны предыдущих администраций США, полагает, что президент Трамп находится на пороге заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, передал The Wall Street Journal.

В свете этого стоит напомнить и об оптимизме самого Дональда Трампа относительно того, что «конфликт между Азербайджаном и Арменией вскоре будет окончательно и успешно урегулирован». По его словам, США предприняли конкретные шаги для содействия процессу урегулирования между двумя странами, и эти усилия «приведут к положительному результату». «Армения, Азербайджан, мы сотворили там чудо, и оно (мирное соглашение - ред.) уже близко к цели», - заявил американский лидер.

Говоря о мирном соглашении, важно подчеркнуть, что Азербайджан, одержав историческую Победу в Отечественной войне и тем самым сформировав принципиально новую геополитическую реальность на Южном Кавказе, заложил прочную основу для установления долгосрочного мира в регионе - на основе норм и принципов международного права.

Ключевые условия, выдвинутые Баку по мирному соглашению - устранение закрепленных в конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану и официальное прекращение деятельности Минской группы ОБСЕ - основаны на фундаментальных принципах суверенитета и территориальной целостности.

Составной частью мирного процесса является и открытие Зангезурского коридора как неоспоримого права Азербайджана на обеспечение сухопутного сообщения между материковой частью страны и Нахчыванской Автономной Республикой, и в то же время - стратегического маршрута, призванного способствовать устойчивому развитию широкой географии.

С этой точки зрения, а также в свете проявленного интереса США к теме Зангезурского коридора, можно предположить, что и она тоже будет включена в повестку вашингтонских переговоров. Если по их итогам удастся достичь конкретных договоренностей, это продемонстрирует способность Азербайджана и, в то же время, нынешней американской администрации, выступать в роли действенных и ответственных участников мирного урегулирования региональных конфликтов, и инициаторов новых форм международного сотрудничества. В таком контексте Зангезурский коридор, оказавшись в центре международного внимания - на фоне геополитической динамики Южного Кавказа - может превратиться в один из ключевых факторов, способствующих установлению мира, стабильности и безопасности в регионе.

Президент Ильхам Алиев, говоря о значимости Зангезурского коридора, акцентирует внимание на безусловности способности этой артерии связать многие страны. «Когда мы говорим о необходимости осуществления перевозок через эту железную или автомобильную дорогу, речь ведь идет не только о соединении основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой. Речь идет о международном транзитном коридоре, - заявил глава государства на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума 19 июля в Ханкенди. - Это также связано с геополитическими изменениями в нашем регионе, когда другие транзитные пути становятся более проблематичными. Поэтому с учетом всего этого, потенциал Зангезурского коридора мы оцениваем на начальном этапе в 15 млн тонн грузов». «Это дорога, соединяющая Азербайджан через Армению с Нахчыванской Автономной Республикой, и дальше она шла на территорию Ирана с выходом на Персидский залив. То есть мы с реализацией Зангезурского коридора по существу откроем еще одно направление коридора Север-Юг. Не только то, о котором все говорят: из России через Азербайджан в Иран до Решта, но и через Восточный Зангезур и другие части Зангезурского района на Иран, а дальше и на Турцию. Поэтому открываются огромные перспективы для увеличения грузопотока», - заявил азербайджанский лидер. Констатировав стремительный рост грузоперевозок из Китая через Азербайджан, он отметил, что одновременно с этим строится железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан - «опять с выходом на Каспий: «То есть вы видите какие большие потоки уже идут и будут идти в наше направление. Поэтому мы должны быть готовы не только принимать и обрабатывать грузы в бакинском порту, но и направлять их по направлению железной дороги Баку-Тбилиси-Карс через Грузию на Турцию и дальше - к средиземноморским портам и через Зангезур, который также будет важнейшим транспортным направлением».

Что касается интереса США к Зангезурскому коридору, в частности, через идею возможной аренды маршрута американской компанией, то это может свидетельствовать о стремлении Вашингтона к закреплению своего влияния в одном из ключевых звеньев евразийской логистики. Эта инициатива логично вписывается в более широкую стратегию США, направленную на усиление контроля над глобальными транспортными и торговыми путями, играющими решающую роль в формировании новой геоэкономической архитектуры.

Позиция Баку к такой перспективе однозначна. «На нашей территории не будет ни оператора, ни аренды, ни проката, - заявил президент Ильхам Алиев. - Мы все делаем сами». Отметив, что вопрос об аренде Зангезурского коридора американской компанией следует адресовать руководству Армении, глава государства сказал: «Они могут пригласить кого угодно. Для нас важно, и я еще раз сказал своему коллеге в Абу-Даби, чтобы у нас был беспрепятственный и безопасный доступ из Азербайджана в Азербайджан, и мы считаем именно так, как я говорю». «Это доступ из одной части страны в другую, и азербайджанские грузы и граждане Азербайджана не должны сталкиваться с пограничной службой Армении или кем бы то ни было еще», - заявил азербайджанский лидер, подчеркнув, что это законное и справедливое требование Азербайджана.

Наряду с сосредоточенностью на мирном процессе между Баку и Иреваном, стратегическое значение визита ожидаемых переговоров президента Ильхама Алиева с главой Белого дома заключается также в проработке ключевых аспектов двусторонней азербайджано-американской повестки. Государственное агентство Азертадж в своей сегодняшней статье, посвященной предстоящему визиту президента Ильхама Алиева в США, отмечает: «Стратегическое партнерство между Азербайджаном и США основывается на трех ключевых направлениях:

- Энергетика и торговля: США играют важную роль в обеспечении безопасной и эффективной доставки богатых энергетических ресурсов Каспийского региона на западные рынки. Особую роль сыграла поддержка администрации Трампа в реализации проекта Трансадриатического газопровода (TAP). Энергетическая политика Трампа способствовала укреплению энергетической безопасности Европы и открыла новые экономические возможности для Азербайджана.

- Цифровая экономика и искусственный интеллект: Передовые технологии и инвестиции США нацелены на развитие ненефтяного сектора Азербайджана, ускоряя экономическую трансформацию страны и способствуя диверсификации цифровой экономики.

Безопасность и оборона: Сотрудничество в оборонной промышленности, борьбе с терроризмом и обеспечении региональной стабильности продолжается и углубляется, что свидетельствует о совпадении стратегических интересов и обязательств двух стран в сфере безопасности».

Устойчивая тенденция к углублению азербайджано-американских отношений ярче проявилась с началом второго срока президента Дональда Трампа, постепенно трансформируясь в более тесное и прагматичное партнерство. Об этом свидетельствует, в том числе, содержание переписки двух лидеров.

«Мы придаем особое значение дружественным отношениям и партнерству Азербайджана с Соединенными Штатами. Одной из характерных черт нашего тесного партнерства является активное и плодотворное сотрудничество в укреплении международного мира и безопасности, борьбе с терроризмом и различными его проявлениями, в сфере энергетической безопасности и по ряду других важных направлений.

С удовлетворением хотел бы отметить, что Соединенные Штаты Америки на протяжении многих лет являются преданным партнером Азербайджана в энергетической сфере. Основанное на добрых традициях и построенное на прочном фундаменте наше сотрудничество в этой области успешно продолжается и сегодня. Мы высоко ценим постоянную поддержку, оказываемую США энергетической стратегии Азербайджана, а также реализации гигантских проектов, служащих стабильности и развитию в регионе.

Сегодня имеются хорошие возможности для вывода дружественных связей и партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами на качественно новый уровень. Считаю, что для развития нашего взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, промышленной, авиационной областях, в сфере высоких технологий, инвестирования и других важных направлениях есть большой потенциал. Верю, что благодаря нашей твердой политической воле и совместным усилиям связи и сотрудничество между нашими дружественными и партнерскими странами и впредь будут продолжать всесторонне расширяться в интересах наших народов», - подчеркивает президент Ильхам Алиев.

В таком же позитивном ключе отвечает азербайджанскому лидеру Дональд Трамп: «Мы ценим наши отношения с Азербайджанской Республикой и высоко оцениваем ваше партнерство с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, продвижении энергетической безопасности и работе по достижению мира с вашим соседом. За более чем тридцатилетнюю историю дипломатических отношений наши отношения значительно продвинулись вперед, и мы надеемся на продолжение сотрудничества по нашим двусторонним приоритетам, включая сотрудничество в области безопасности, экономическое партнерство и развитие энергетики.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией. Мирное урегулирование конфликта будет и далее способствовать процветанию Южного Кавказа и предоставит больше возможностей для сотрудничества с США. Настало время взять на себя обязательства по достижению мира и возвестить о новой эре процветания для народов Южного Кавказа. Мы надеемся на углубление партнерства в ближайшие годы и десятилетия».

Тон диалога двух президентов свидетельствует о наличии между ними личного взаимопонимания, что придает двусторонним отношениям дополнительную глубину.

В этом контексте предстоящий визит президента Ильхама Алиева в США знаменует собой переход Баку и Вашингтона к новому этапу политического взаимодействия, открывающему путь к практическим договоренностям. Для азербайджано-американских отношений и региональной стабильности такие итоги открывают новые горизонты. И это придает визиту азербайджанского лидера в США по-настоящему историческое значение.