Генсек Совета сотрудничества стран Персидского залива приглашен на Всемирный форум в Баку

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасим Мухаммад аль-Будайви приглашен на 13-й Всемирный градостроительный форум (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, письмо с приглашением Президента Азербайджана Ильхама Алиева представил посол нашей страны в Саудовской Аравии и постоянный представитель при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шахин Абдуллаев.

На встрече также обсуждались связи между Азербайджаном и странами Персидского залива, перспективы их укрепления, а также международные и региональные вопросы.