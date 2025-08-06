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Генсек Совета сотрудничества стран Персидского залива приглашен на Всемирный форум в Баку

First News Media17:34 - Сегодня
Генсек Совета сотрудничества стран Персидского залива приглашен на Всемирный форум в Баку

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасим Мухаммад аль-Будайви приглашен на 13-й Всемирный градостроительный форум (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, письмо с приглашением Президента Азербайджана Ильхама Алиева представил посол нашей страны в Саудовской Аравии и постоянный представитель при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шахин Абдуллаев.

На встрече также обсуждались связи между Азербайджаном и странами Персидского залива, перспективы их укрепления, а также международные и региональные вопросы.

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