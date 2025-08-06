В Баку пройдет заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия

В Баку пройдет первое заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на заседании, проведенном на уровне правительственных чиновников прикаспийских государств в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Авазе (Туркменистан).

Он отметил, что в настоящее время продолжается подготовка к организации заседания.