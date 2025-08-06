Азербайджан и Казахстан обсудили развитие Среднего коридора

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провёл встречу с советником президента Асель Жанасовой и председателем правления национальной компании «Казахстанские железные дороги» Талгатом Алдыбергеновым.

Об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в соцсети X.

«В ходе встречи с советником президента Казахстана Асель Жанасовой и председателем правления национальной компании «Казахстанские железные дороги» Талгатом Алдыбергеновым, находящимися с визитом в Азербайджане. На встрече мы обсудили вопросы сотрудничества в сфере грузоперевозок автомобильным транспортом, авиаперевозок, судостроения», - говорится в публикации.