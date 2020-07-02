Валдайский клуб: Азербайджанский газ, сотрудничество, партнёрство и устойчивое развитие

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На сайте Международного дискуссионного клуба «Валдай» размещена статья Эсмиры Джафаровой - члена правления Азербайджанского центра анализа международных отношений, участника Международной конференции «Глобальная энергетика и международные политические риски», организованной клубом «Валдай» и Азербайджанским центром анализа международных отношений, которая состоится онлайн 2-3 июля.

В статье азербайджанский эксперт рассказывает о важности Южного газового коридора, который способен внести существенный вклад в энергетическую безопасность и устойчивое развитие Европы, о роли Азербайджана в этом проекте.

Представляем вниманию читателей данную статью без изменений:

«Южный газотранспортный коридор» планируется полностью ввести в эксплуатацию осенью 2020 года. Он имеет большой потенциал и способен внести существенный вклад в энергетическую безопасность и устойчивое развитие Европы.

Азербайджан начал свою деятельность в качестве страны – экспортёра энергии вследствие подписания в 1994 году «Контракта века» со своими международными партнёрами с целью начала эксплуатации углеводородных ресурсов Каспийского моря. Последующие события стали результатами вдумчивой энергетической стратегии, инициированной общенациональным лидером, покойным президентом Гейдаром Алиевым. Нефтепроводы «Баку – Тбилиси – Джейхан» (2005 год) и «Баку – Тбилиси – Эрзурум» (2006 год) ещё больше повысили роль Азербайджана как страны-производителя и экспортёра энергии, чьё имя также связано с крупномасштабными региональными проектами в области энергетической инфраструктуры. Азербайджан может похвастаться запасами газа в 2,6 триллиона кубометров. Таким образом, когда существующего газопровода «Баку – Тбилиси – Эрзурум» не хватило для транспортировки запасов азербайджанского газа, в 2013 году родилась идея создания «Южного газотранспортного коридора». В 2013 году произошло ещё одно важное событие в развитии «Южного газотранспортного коридора» – завершились дебаты по окончательному маршруту проекта, в результате чего Азербайджан предпочёл Трансадриатический газопровод (TAP) конкурирующему проекту «Набукко» для транспортировки запасов каспийского газа в Европу.

Коридор протяжённостью 3500 км состоит из четырёх сегментов – проекта «Шахдениз-II», расширения Южно-Кавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийского газопровода (TANAP) и его конечной части – Трансадриатического газопровода (TAP). Коридор проходит через семь стран – Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию, Албанию и Италию, причём Италия является конечным пунктом приёма каспийского газа. Официальная церемония открытия «Южного газотранспортного коридора» состоялась 29 мая 2018 года в Баку, а начальная фаза запуска Трансанатолийского газопровода – 12 июня 2018 года в турецком Эскишехире. Позже, 30 ноября 2019 года в Ипсале, Турция, была торжественно открыта первая фаза Трансанатолийского газопровода. На данный момент Турция уже импортирует газ через Трансанатолийский газопровод и к июню 2020-ого года должна была получить 6 миллиардов кубометров газа. Ожидается, что Европа будет импортировать 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа в год, и первые объёмы уже прибыли на территорию Албании. «Южный газотранспортный коридор» планируется полностью ввести в эксплуатацию осенью 2020 года, а Трансадриатический газопровод завершён более чем на 96%, несмотря на то, что ранее на юге Италии возникали некоторые проблемы в связи с вопросами экологии, которые позже были устранены, когда итальянское правительство окончательно утвердило проект в конце 2018 года. Похоже, что с тех пор даже вызванные COVID-19 проблемы не помешали успеху «Южного газотранспортного коридора».

С началом пандемии COVID-19, поражающей мир и приносящей много неопределённостей наряду с глобальными ограничениями, глобальная экономическая активность замедлилась. По-видимому, последствия пандемии будут устраняться в течение длительного времени, поскольку они вызвали шок во всём существующем глобальном порядке и экономике. Многие проекты и экономические инициативы были приостановлены, и отрадно видеть, что работы по «Южному газотранспортному коридору» будут продолжаться до их окончательного завершения. На начальном этапе он будет поставлять около 16 миллиардов кубометров газа – 6 в Турцию и 10 в Европу. Тем не менее проект также построен с потенциальными возможностями расширения, которые могут быть увеличены до 31 миллиарда кубометров для Южно-Кавказского и Трансанатолийского газопровода, а также до 20 миллиардов кубометров для Трансадриатического газопровода – таким образом, удваивая мощность последнего. Кроме того, Азербайджан обладает дополнительными запасами газа в своей доле Каспийского моря, на месторождениях Абшерон, Умид и Бабек, а также Карабах, Дан Улдузу и Ашрафи, что может в будущем обеспечить дополнительные объёмы для инфраструктуры и увеличить экспорт газа в разные уголки Европы. Завершающий этап реализации «Южного газотранспортного коридора» уже начался, и успешное завершение запуска Трансадриатического газопровода и коридора в целом, похоже, не за горами, так как первый газ уже экспортирован в Албанию. Завершив работы по запуску Трансадриатического газопровода и достроив «Южный газотранспортный коридор», как и планировалось, в конце 2020 года, Азербайджан внесёт вклад в энергетическую безопасность Италии, а также стран Юго-Восточной Европы. Через «Южный газотранспортный коридор» Азербайджан обеспечит диверсификацию маршрутов и источников природного газа, а также будет способствовать усилиям по декарбонизации более широкого континента. Трансадриатический газопровод также является важным связующим звеном в «Южном газотранспортном коридоре», а также благодаря своим связям с другими соединительными звеньями в Европе, такими как интерконнектор «Греция – Болгария» (IGB), Ионический Адриатический трубопровод (IAP), газопровод «Болгария – Румыния – Венгрия – Австрия» (Проект BRUA), может открыть новые перспективы для других стран с целью извлечения выгоды из новых источников поставок.

Недавно мы стали свидетелями ещё одного важного достижения в становлении «Южного газотранспортного коридора», когда первый газ был закачан в участок Трансадриатического газопровода в Албании, на греко-албанской границе. Дальнейшие планы включают постепенное введение газа в другие части албанской доли Трансадриатического газопровода. Этот этап также был важен, потому что он произошёл во время увлечения количества заражений COVID-19 в мире, которые могли потенциально создать препятствия на пути к прогрессу. Однако этого не произошло, и, поскольку ситуация соответствует сегодняшнему дню, работа по своевременному завершению строительства «Южного газотранспортного коридора», похоже, идёт полным ходом на благо Азербайджана, его соседей и в конечном счёте энергетической безопасности Европы. Это также ещё раз свидетельствует о важности, придаваемой «Южному газотранспортному коридору» его международными партнёрами.

Помимо своей непосредственной стратегической цели, «Южный газотранспортный коридор» также является многомиллионным инфраструктурным мегапроектом – и именно по этой причине его назвали «коридором». Внедрение «коридора» стало возможным только благодаря последовательному и целенаправленному международному сотрудничеству, партнёрству, политической воле и единству цели, что также означает, что другие страны, желающие использовать эту инфраструктуру, которая уже существует, потенциально могут извлечь выгоду из данного партнёрства. Такое партнёрство и сотрудничество устраняет чувство конкуренции ради большей выгоды стран и их населения. Это ещё раз свидетельствует о том, что «Южный газотранспортный коридор» имеет большой потенциал и способен внести существенный вклад в энергетическую безопасность и устойчивое развитие Европы».

1news.az