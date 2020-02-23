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Вечная память! 74 года со дня рождения легенды азербайджанского футбола Анатолия Банишевского!  - ФОТО - ВИДЕО

23 Февраля, 2020 в 20:20 ~ 2 минуты на чтение 413
Вечная память! 74 года со дня рождения легенды азербайджанского футбола Анатолия Банишевского!  - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня легендарному азербайджанскому футболисту Анатолию Банишевскому исполнилось бы 74 года.

Как сообщает 1news.az, он родился 23 февраля 1946 года в Баку.

Рожденный под номером 9, человек, который влюбил в себя поклонников и сделал футбол праздником для бакинцев. Своему родному «Нефтчи» он оставался преданным на протяжении всей своей карьеры. Анатолия, ставшего одним из лучших игроков первенства мира 66 года, зазывали к себе ведущие российские и украинские клубы, а также ряд европейских команд, в частности, английские, проявлял к молодому дарованию повышенный интерес. Немецкая компания Adidas даже предложила ему контракт на полмиллиона долларов, но из-за «железного занавеса» ни участие в рекламных акциях, ни отъезд футболиста за границу не представлялись возможными.

В «Нефтчи» он попал в возрасте 16 лет. В составе команды он стал бронзовым призером чемпионата СССР (1966). За бакинский клуб выступал с 1964-го по 1978 год и за это время провел в команде 318 матчей, забив 136 голов. С 1965-й по 1972 год играл за сборную СССР, в составе которой провел 50 матчей и отметился 19 голами, а также выиграл «серебро» чемпионата Европы (1972).

После завершения карьеры работал тренером в «Нефтчи», также тренировал молодежь в Буркина-Фасо. Но из-за проблем со здоровьем вынужден был закончить тренерскую деятельность.

Банишевский скончался 10 декабря 1997 года после тяжелой болезни.

Если сказать, что Банишевский оставил очень большой след в истории нашего футбола, значит не сказать ничего. Многие годы Банишевский и был азербайджанским футболом, который редко радовал своих поклонников еще с советских времен. В азербайджанском футболе было немало ярких футболистов, но во главе всегда стояла легенда под номер 9.

Анатолий Банишевский всегда будет жить в памяти настоящих поклонников азербайджанского футбола.

Теймур Максутов

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