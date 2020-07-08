Ведущая AZTV вылечилась от COVID-19: «Верю в силу молитвы» – ФОТО

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Ведущая выходящей в эфир на AZTV программы «Azərbaycan deyəndə» Ульфет Рагимова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook о том, что вылечилась от коронавируса.

«Знаю, что за меня переживают, звонят, пишут в WhatsApp. Не могу ответить каждому, но многие знают, что я уже определенное время нахожусь дома. Лечение полностью завершилось, о чем говорят результаты анализов. Сложный период пройдет», - отмечает У.Рагимова.

В своем сообщении ведущая поблагодарила всех коллег и родных, переживавших за нее в период болезни: «Верю в силу молитвы! Приятно быть в чьей-то молитве. В этот период я была в молитвах большого количества людей. Слава Богу, молитвы были услышаны. Мне помогли вылечиться работа врачей модульной больницы при «Семашко» и ваши молитвы».

Ульфет Рагимова подчеркивает: чтобы восстановиться душевно, она какое-то время не будет заходить в социальные сети и WhatsApp и поэтому оставит без ответа немало сообщений: «Я надеюсь на понимание. Негативные статусы и новости расстраивают в столь чувствительный момент, но каждый из вас в моей душе и сердце. От всего сердца желаю всем здоровья! Берегите себя и дорогих вам людей!».

Пресс-служба AZTV отмечает, что состояние здоровья других работников канала, заразившихся COVID-19, хорошее. Канал постоянно находится на связи с ними. Также отмечается, что часть сотрудников вылечилась, а часть продолжает лечение в больницах.

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