AZTV назвал число своих сотрудников, лечащихся от COVID-19 в больнице  

Пресс-служба AZTV сделала официальное заявление в связи с уходом из жизни сотрудника телеканала режиссера Этибара Бабаева.
«Еще один сотрудник Закрытого акционерного общества «Азербайджанское телевидение и радио», главный редактор Главной редакции кинопрограмм и дубляжа, заслуженный деятель искусств Этибар Кямал оглу Бабаев скончался ночью 3 июля от коронавируса», - говорится в заявлении телеканала, в котором выражаются искренние соболезнования семье Э.Бабаева.
Этибар Бабаев родился в 1967 году в Баку. Около 30 лет работал на различных должностях на AZTV. В 2018 году он был назначен художественным руководителем телеканала, а с февраля 2019 года стал работать главным редактором Главной редакции кинопрограмм и дубляжа.
Э.Бабаев был автором идеи и руководителем проекта нескольких художественных и документальных фильмов, среди которых «Ana və poçtalyon», «Xocalı yol gözləyir», получивших большую популярность.
Глава отдела по связям с общественностью AZTV Наргиз Рафиева отмечает, что в настоящее время 5 сотрудников телеканала продолжают лечение от COVID-19 в больнице, один человек выписан домой. В состоянии их здоровья на данный момент нет каких-либо ухудшений.
Для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников, на телеканале продолжаются дезинфекционные работы, к работе не допускаются сотрудники с повышенной температурой – из 3000 человек в данный момент работает 1000. Остальные ведут работу дистанционно из дома.
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