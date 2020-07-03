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От коронавируса скончался главред AZTV - ФОТО 

Сегодня в 10:13 ~ 1 минута на чтение 1223
От коронавируса скончался главред AZTV - ФОТО 
Еще один сотрудник AZTV ушел из жизни, не сумев побороть коронавирус.
 
2 июля не стало главного редактора редакции кинопрограмм и дубляжа канала AZTV, режиссера, заслуженного деятеля искусств Этибара Бабаева – причиной смерти, как отмечается в многочисленных соболезнованиях друзей в социальных сетях, стал COVID-19.  
 
Э.Бабаеву было 52 года.  
 
 
Именно Э.Бабаев был автором одного из самых популярных проектов на канале AZTV – программы «Киноклуб», идущей в эфире долгое время.  
 
 
Напомним, что ранее COVID-19 стал причиной смерти режиссера департамента социально-политических и аналитических программ AZTV Самира Нематзаде
 
Отметим, что ранее пресс-служба АЗТВ распространила сообщение о том, что для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников, на канале продолжаются дезинфекционные работы, к работе не допускаются сотрудники с повышенной температурой – из 3000 человек в данный момент работает 1000. Остальные ведут работу дистанционно из дома.

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