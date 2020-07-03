От коронавируса скончался главред AZTV - ФОТО 

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Еще один сотрудник AZTV ушел из жизни, не сумев побороть коронавирус.

2 июля не стало главного редактора редакции кинопрограмм и дубляжа канала AZTV, режиссера, заслуженного деятеля искусств Этибара Бабаева – причиной смерти, как отмечается в многочисленных соболезнованиях друзей в социальных сетях, стал COVID-19.

Э.Бабаеву было 52 года.

Именно Э.Бабаев был автором одного из самых популярных проектов на канале AZTV – программы «Киноклуб», идущей в эфире долгое время.

Самира Нематзаде . Напомним, что ранее COVID-19 стал причиной смерти режиссера департамента социально-политических и аналитических программ AZTV

Отметим, что ранее пресс-служба АЗТВ распространила сообщение о том, что для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников, на канале продолжаются дезинфекционные работы, к работе не допускаются сотрудники с повышенной температурой – из 3000 человек в данный момент работает 1000. Остальные ведут работу дистанционно из дома.