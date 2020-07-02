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У 8 сотрудников телеканала CBC выявлен коронавирус

Сегодня в 17:14 ~ 1 минута на чтение 371
У 8 сотрудников телеканала CBC выявлен коронавирус

В рамках мероприятий по борьбе с пандемией COVID -19 по инициативе генерального директора CBC Вугара Халилова сотрудники телеканала прошли тестирование на коронавирус в одной из столичных клиник.

Как сообщается в официальном заявлении CBC, размещенном на странице телеканала в социальной сети Facebook, из примерно 200 сотрудников компании только у 8 тест дал положительный результат.

Состояние этих сотрудников удовлетворительное – они были отправлены домой в соответствии со всеми инструкциями по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что руководство телеканала будет продолжать следить за состоянием здоровья этих сотрудников.

Тест генерального директора CBC Вугара Халилова отрицательный – он вместе с остальными сотрудниками продолжает работать.

Каких-либо изменений в трансляции телеканала нет.

В профилактических целях сотрудники телеканала CBC пройдут повторное тестирование на COVID-19 на следующей неделе.

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