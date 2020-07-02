У 8 сотрудников телеканала CBC выявлен коронавирус

В рамках мероприятий по борьбе с пандемией COVID -19 по инициативе генерального директора CBC Вугара Халилова сотрудники телеканала прошли тестирование на коронавирус в одной из столичных клиник.
Как сообщается в официальном заявлении CBC, размещенном на странице телеканала в социальной сети Facebook, из примерно 200 сотрудников компании только у 8 тест дал положительный результат.
Состояние этих сотрудников удовлетворительное – они были отправлены домой в соответствии со всеми инструкциями по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что руководство телеканала будет продолжать следить за состоянием здоровья этих сотрудников.
Тест генерального директора CBC Вугара Халилова отрицательный – он вместе с остальными сотрудниками продолжает работать.
Каких-либо изменений в трансляции телеканала нет.
В профилактических целях сотрудники телеканала CBC пройдут повторное тестирование на COVID-19 на следующей неделе.
Читайте по теме:
Сотрудник AZTV скончался от COVID-19
«Большой режиссер и друг»: коллеги вспоминают умершего от COVID-19 сотрудника AZTV – ФОТО - ВИДЕО
У ведущей канала AZTV обнаружен коронавирус
У двух сотрудников канала ITV обнаружен коронавирус
Феликс Вишневецкий