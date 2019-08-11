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Вера Брежнева рассказала о ЧП на «Жаре’19»: «Остановить дым не мог никто…» - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 14:37 ~ 2 минуты на чтение 649
Вера Брежнева рассказала о ЧП на «Жаре’19»: «Остановить дым не мог никто…» - ФОТО – ВИДЕО

После эфира гала-концерта «Жара’19» на Первом российской канале популярная певица Вера Брежнева рассказала о ЧП, произошедшем во время ее фестивального выступления.

«Во время этого выступления на фестивале случился сбой пиротехнической системы, я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка, и продолжала петь.

Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было «весело», потому что остановить этот дым не мог никто, но номер решили не прерывать и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас даже под холодным дымом. Энергетика зашкаливала», - рассказывает В.Брежнева, делясь в Instagram отрывком своего фестивального выступления, в ходе которого она исполнила хит «Люди, любите друг друга».

 
 
 
 
 
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Интересный случай  Во время этого выступления на @zharafest случился сбой пиротехнической системы , я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка )) и продолжала петь)) как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было «весело», потому что остановить этот дым не мог никто) но номер решили не прерывать) и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом  Энергетика зашкаливала  #жара2019 #любитедругдруга

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on

Полную версию фестивального гала-концерта «Жара’19» можно просмотреть, пройдя по ссылке. 

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Грандиозный гала-концерт фестиваля «Жара-2019» на Первом канале – ВИДЕО

В.Ф, Г.Р.

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