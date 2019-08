Вера Брежнева рассказала о ЧП на «Жаре’19»: «Остановить дым не мог никто…» - ФОТО – ВИДЕО

View this post on Instagram

Интересный случай Во время этого выступления на @zharafest случился сбой пиротехнической системы , я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка )) и продолжала петь)) как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было «весело», потому что остановить этот дым не мог никто) но номер решили не прерывать) и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом Энергетика зашкаливала #жара2019 #любитедругдруга