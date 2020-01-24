Верховный суд вынес решение по делу директора бакинского детсада, в котором истязали детей - ФОТО

В Верховном суде Азербайджана рассмотрен кассационный протест гособвинителя Ризвана Шаммедова на решение Ясамальского районного суда города Баку, вынесшего оправдательный приговор директору частного детского сада Kids Studio Нигяр Мусеибовой, обвиняемой по статье 314.1 («Халатность»).

Прокурор, в свою очередь, считает, что она не исполняла свои должностные обязанности.

Как сообщили 1news.az в Верховном суде, на процессе под председательством судьи Али Сейфалиева суд не удовлетворил требование прокурора и оставил в силе приговор, вынесенный Ясамальским районным судом.

Отметим, что ранее прокурор опротестовывал приговор в Бакинском апелляционном суде, но тот также оставил его в силе.

Сама Нигяр Мусеибова все обвинения отвергает и говорит, что она невиновна, поэтому суд первой инстанции и оправдал ее.

Напомним, что в 2018 году была обнародована видеозапись избиения и жестокого обращения с детьми в частном детском саду Kids Studio. Одна из «героинь» ролика – воспитательница Фируза Тагиева. Директор детсада Нигяр Мусеибова отметила, что не знала о видеокадрах, подчеркнув, что воспитательница уже уволена с работы, а детсад закрыт.

Ф.Тагиева после распространения видеозаписи была арестована, но отделалась очень мягким наказанием.

3 октября 2018 года в Ясамальском районном суде города Баку завершился суд над этой воспитательницей. Как сообщили тогда 1news.az в суде, ей было предъявлено обвинение по статьям 133.2.1 («Истязание двух и более лиц») и 133.2.4 («Истязание лица, заведомо для обвиняемого не достигшего 14-летнего возраста, а также находящегося в беспомощном состоянии») Уголовного кодекса АР.

На процессе под председательством судьи Азера Тагиева Фируза Тагиева была приговорена к условному наказанию с годичным испытательным сроком (в соответствии со статьей 70 УК об условном наказании).

Женщину освободили из-под стражи в зале суда.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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