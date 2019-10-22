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Вмешивающиеся во внутренние дела Азербайджана должны обратить внимание на насилие в своей стране

Сегодня в 12:40 ~ 2 минуты на чтение 344
Вмешивающиеся во внутренние дела Азербайджана должны обратить внимание на насилие в своей стране

Заявление, распространенное вчера посольством США, не вмещается в рамки международного права и недопустимо.

То или иное дипломатическое представительство не может давать оценку отдельным внутренним процессам в стране пребывания, потому что это означает непосредственное вмешательство во внутренние дела данного государства. Что интересно, в своем заявлении посольство США отмечает поддержку заявления ЕС. Это не соответствует никакой логике. США не являются членом ЕС, и поддержка каким-либо посольством заявления международной организации - абсурд.

«Факты», указанные в заявлении посольства США, безосновательны, и, призывая правительство Азербайджана провести разбирательство, оно, словно, видит себя в роли международного арбитра. Было бы лучше, если посольство США прокомментировало бы факты полицейского насилия, получившего широкий размах в собственной стране. В США постоянны случаи применения полицией силы против мирных демонстрантов. В целом военизация полиции США вызывает серьезную обеспокоенность у общественности этой страны. Использование полицейскими силами в США слезоточивого газа, дубинок, резиновых пуль против людей, выходящих на мирную демонстрацию, стало обычным явлением. Достаточно вспомнить события в Фергюссоне. Такие факты, как насилие полиции США против демонстрантов, привлечение против них дополнительных военных частей, и даже введение комендантского часа, не должны оставаться вне внимания посольства США в Азербайджане. Посольство, поддерживающее заявление ЕС, должно знать, что сегодня весь мир является свидетелем той жестокости, с которой силы полиции разгоняют мирных демонстрантов в Европе. Было бы лучше, если посольство США в Азербайджане и соответствующие структуры ЕС отреагировали бы на эти факты. Азербайджан - независимое государство, и считаем недопустимым вмешательство какого-либо государства или дипломатического представительства во внутренние дела нашей страны.

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