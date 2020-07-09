Внесена поправка в Устав Госагентства автомобильных дорог

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об внесении поправки в Указ «Об обеспечении деятельности Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно Указу, из «Устава Государственного агентства автомобильных дорог» исключается подпункт 3.1.22.

Согласно этому подпункту, Госагентство осуществляло проектирование, строительство, управление, содержание, работы текущего, среднего и капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, а также мостов, туннелей и других дорожных сооружений, для осуществления которых требовалась лицензия, без лицензии.

С.Агаева