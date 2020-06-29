ВОЗ завершила консультирование врачей по COVID-19 в регионах Азербайджана – ФОТО

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Подошел к концу проект, в рамках которого 19 азербайджанских врачей, получивших образование и прошедших практику в Турции, консультировали медиков в регионах Азербайджана.

Трехмесячный проект под названием REACT-C19 осуществлялся со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках мер по борьбе с COVID-19.

Врачи, которые приняли участие в проекте, были награждены сертификатами со стороны ВОЗ, отмечает издание Qafqazinfo.

Напомним, что именно реализацией проекта REACT-C19 представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи объяснила свое появление в Губе в период с 14 по 16 июня, когда на большей части Азербайджана был введен режим строжайшего карантина и людям было запрещено выходить из дома без веской причины.

Тогда фотографии главы представительства ВОЗ на фоне водопада в Губинском районе всколыхнули волну негодования и возмущения среди азербайджанского сегмента социальных сетей. 16 июня Ханде Харманджи принесла публичные извинения.

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Елена Остапенко