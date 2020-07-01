Врач Нигяр Бабаева: «Он начал душить меня на глазах у нашей дочери. Я впервые прошу о помощи»

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Проживающая в Санкт-Петербурге наша соотечественница, врач Нигяр Бабаева опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook пост, в котором поделилась личной историей и рассказала о том, что ее преследует бывший муж.

В медицине Нигяр уже более тринадцати лет. Она работает заместителем генерального директора - главного врача по медицинской части и управлению качеством медицинской помощи клиники «РеаСанМед» в городе Санкт-Петербург. Нигяр - невролог, терапевт, профпатолог и врач китайской медицины-рефлексотерапевт.

В своем статусе она написала:

«28 июня на меня было совершено покушение со стороны моего бывшего мужа. На территории Шуваловского парка во время совместной прогулки с нашим ребенком мой бывший супруг Агаев Руфат Исмаил оглу начал душить меня на глазах у нашей дочери. Причиной вспыхнувшего гнева послужил отказ ребенка загорать на берегу пруда, что было воспринято как личное оскорбление с последующими оскорблениями и обвинениями в мой адрес, что это моих рук дело и это я «дала команду» отказаться от загара, хотя я стояла на расстоянии вытянутой руки от него, и он не мог не видеть и не слышать, что этого не было. Во время криков и рукоприкладства в мой адрес дочка сильно испугалась и стала убегать в глубь леса. Я побежала за ней, Агаев погнался за нами обеими. В какой-то момент, перегнав меня и заметив приближающегося к себе разгневанного отца, дочка бросилась бежать в обратную сторону по направлению ко мне с криками: «Не подходи, папа, отстань от нас».

Спрятавши за собой ребенка, мне пришлось взять весь удар на себя. Игнорируя наши просьбы, а после требования дать нам возможность уйти домой, я достала телефон с предупреждением, что буду снимать его неадекватное поведение. Видимо, это стало пусковым механизмом. Он стал драться со мной, пытаясь отобрать телефон со словами «прекрати снимать, тварь, я тебе сказал». Амалия с криком бросилась снова в глубь леса, я заметила это, бросившись за ней, потому что в конце был крутой спуск, и я боялась, что она сорвется вниз. В этот момент Агаев, оказавшийся позади меня, обхватил рукой шею и начал душить, таща за собой. Я вырывалась и орала уже из последних сил, ребенок с криком побежал к дороге, зовя на помощь. На помощь побежали четыре молодые женщины и стали живым щитом между Агаевым и нами с ребенком, пока мы лежали на земле.

Был вызван наряд полиции. В ожидании полицейских Агаев вступил в перепалку с очевидцами, против одной из них начал применять рукоприкладство. Теперь его оттаскивали уже от этой девушки.

Мы были доставлены в отделение полиции. В срочном порядке был приглашен также инспектор по делам несовершеннолетних, у дочки были взяты показания в моем присутствии. В течение 7 часов я давала показания, после чего была направлена в травмпункт, откуда после осмотра травматологом была госпитализирована вызванной бригадой СМП в Елизаветинскую больницу. По заключению нейрохирурга (после обследования) у меня выявлены поверхностная травма волосистой части головы, ушиб шейного и поясничного отделов позвоночника, ушиб и ссадины мягких тканей шеи. Передана телефонограмма в отделение полиции.

При задержании Агаев оказывал сопротивление полицейским. Он был помещен на двое суток в камеру. Со слов опера, вначале он подписал признательную, но после предоставления ему адвоката пошел в отказ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Дело передано дознавателям в Следственный комитет».

Нигяр Бабаева подчеркнула, что цель публикации поста - придать огласке произошедшее и обратиться с просьбой к психологам помочь ее пятилетней дочери пережить эту психологическую травму.

И.Нармин