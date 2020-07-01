1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Врач Нигяр Бабаева: «Он начал душить меня на глазах у нашей дочери. Я впервые прошу о помощи»

Сегодня в 11:40 ~ 4 минуты на чтение 352
Врач Нигяр Бабаева: «Он начал душить меня на глазах у нашей дочери. Я впервые прошу о помощи»

Проживающая в Санкт-Петербурге наша соотечественница, врач Нигяр Бабаева опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook пост, в котором поделилась личной историей и рассказала о том, что ее преследует бывший муж.

В медицине Нигяр уже более тринадцати лет. Она работает заместителем генерального директора - главного врача по медицинской части и управлению качеством медицинской помощи клиники «РеаСанМед» в городе Санкт-Петербург. Нигяр - невролог, терапевт, профпатолог и врач китайской медицины-рефлексотерапевт.

В своем статусе она написала:

«28 июня на меня было совершено покушение со стороны моего бывшего мужа. На территории Шуваловского парка во время совместной прогулки с нашим ребенком мой бывший супруг Агаев Руфат Исмаил оглу начал душить меня на глазах у нашей дочери. Причиной вспыхнувшего гнева послужил отказ ребенка загорать на берегу пруда, что было воспринято как личное оскорбление с последующими оскорблениями и обвинениями в мой адрес, что это моих рук дело и это я «дала команду» отказаться от загара, хотя я стояла на расстоянии вытянутой руки от него, и он не мог не видеть и не слышать, что этого не было. Во время криков и рукоприкладства в мой адрес дочка сильно испугалась и стала убегать в глубь леса. Я побежала за ней, Агаев погнался за нами обеими. В какой-то момент, перегнав меня и заметив приближающегося к себе разгневанного отца, дочка бросилась бежать в обратную сторону по направлению ко мне с криками: «Не подходи, папа, отстань от нас».

Спрятавши за собой ребенка, мне пришлось взять весь удар на себя. Игнорируя наши просьбы, а после требования дать нам возможность уйти домой, я достала телефон с предупреждением, что буду снимать его неадекватное поведение. Видимо, это стало пусковым механизмом. Он стал драться со мной, пытаясь отобрать телефон со словами «прекрати снимать, тварь, я тебе сказал». Амалия с криком бросилась снова в глубь леса, я заметила это, бросившись за ней, потому что в конце был крутой спуск, и я боялась, что она сорвется вниз. В этот момент Агаев, оказавшийся позади меня, обхватил рукой шею и начал душить, таща за собой. Я вырывалась и орала уже из последних сил, ребенок с криком побежал к дороге, зовя на помощь. На помощь побежали четыре молодые женщины и стали живым щитом между Агаевым и нами с ребенком, пока мы лежали на земле.

Был вызван наряд полиции. В ожидании полицейских Агаев вступил в перепалку с очевидцами, против одной из них начал применять рукоприкладство. Теперь его оттаскивали уже от этой девушки.

Мы были доставлены в отделение полиции. В срочном порядке был приглашен также инспектор по делам несовершеннолетних, у дочки были взяты показания в моем присутствии. В течение 7 часов я давала показания, после чего была направлена в травмпункт, откуда после осмотра травматологом была госпитализирована вызванной бригадой СМП в Елизаветинскую больницу. По заключению нейрохирурга (после обследования) у меня выявлены поверхностная травма волосистой части головы, ушиб шейного и поясничного отделов позвоночника, ушиб и ссадины мягких тканей шеи. Передана телефонограмма в отделение полиции.

При задержании Агаев оказывал сопротивление полицейским. Он был помещен на двое суток в камеру. Со слов опера, вначале он подписал признательную, но после предоставления ему адвоката пошел в отказ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Дело передано дознавателям в Следственный комитет».

Нигяр Бабаева подчеркнула, что цель публикации поста - придать огласке произошедшее и обратиться с просьбой к психологам помочь ее пятилетней дочери пережить эту психологическую травму.

И.Нармин

352

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены