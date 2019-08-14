Время в пути от «Красного моста» до Турции сократится до 4-х часов

«Время в пути от контрольно-пропускного пункта «Красный мост» (грузино-азербайджанская граница) до КПП «Сарпи» (грузино-турецкая граница) сократится до четырех часов», - заявил глава департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.

«Сократятся полная длина коридора и время передвижения. Если сегодня для покрытия участка от «Красного моста» до «Сарпи» нужно 7-8 часов, то после завершения работ время сократится до 4-4,5 часов. Скорость передвижения на ряде участков дороги увеличится на 80-100%, то есть фактически удвоится», — сказал Карселадзе, передает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ.

Строительство дороги должно завершиться в июне 2022 года.

1news.az