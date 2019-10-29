ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций в селе Воскеван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.