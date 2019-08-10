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ВС Армении продолжают обстреливать позиции Азербайджанской армии

Сегодня в 12:00 ~ 1 минута на чтение 312
ВС Армении продолжают обстреливать позиции Азербайджанской армии

Подразделения армянских вооруженных сил, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом во вторник утром сообщается на сайте Министерства обороны

С позиций, расположенных в селе Воскеван, на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были  обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Гарагашлы, Кенгерли, Юсифджанлы Агдамского района, Горган Физулинского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов Азербайджанской Республики.

Елена Остапенко, Э.Т.

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