Азербайджан будет представлен на первом азиатском вокальном конкурсе Silk Way Star - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:40 - Сегодня
Азербайджан будет представлен на первом азиатском вокальном конкурсе Silk Way Star - ФОТО - ВИДЕО

Международный музыкальный проект «Silk Way Star» - первый азиатский вокальный конкурс пройдет в столице Казахстана в августе 2025 года.

Шоу реализуется в рамках Соглашения о создании международного проекта Silk Way Star между ТРК Президента РК и Медиакорпорацией Китая CMG, сообщает 1news.az со ссылкой на «Казинформ».

В конкурсе принимают участие представители 12 стран - Азербайджана, Армении, Грузии, Малайзии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи. Азербайджан на Silk Way Star представит певица Сабина Заде, являющаяся полуфиналисткой шоу «Səs Azərbaycan» и участницей национального отбора «Евровидение 2024», в котором она вошла в ТОП-6 лучших.

«Она умеет зажечь сцену и покорить сердца с первых нот! Каждое её выступление - это вихрь эмоций. Ее песни трогают душу, а харизма делает невозможным отвести взгляд», - пишет о С.Заде официальная страница конкурса Silk Way Star в социальной сети Instagram.

Съемки музыкального шоу стартуют 20 августа, а гранд-финал состоится 22 ноября в прямом эфире телеканала Jibek Joly/Silk Way и на ведущих телеканалах стран-участниц конкурса.

Проект состоит из 10 эпизодов: 9 записанных и финальное гранд-шоу в прямом эфире. Зрителей ждут уникальные дуэты, исполнение национальных хитов, кросс-культурные коллаборации, эмоциональные истории участников. Хронометраж одного выпуска - более 100 минут, трансляция планируется на казахском, китайском, английском языках.

Голосование будет проводиться по международной системе с открытым подсчетом баллов от 1 до 12. В первых девяти эпизодах решения принимает профессиональное жюри из Китая и стран Центральной Азии. В гранд-финале победителя определяет комбинация голосов: 50% жюри и 50% зрителей.

На этапе отборов в эпизодах 2, 3, 4, 6 и 8 будут выбывать по одному участнику. В финал пройдут только 7 артистов: 5 сильнейших по итогам голосования и 2 представителя стран-организаторов.

