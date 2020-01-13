1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Вышла в свет 94-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

Сегодня в 16:54 ~ 3 минуты на чтение 326
Вышла в свет 94-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

Вышла в свет 94-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», сообщает АЗЕРТАДЖ.

Материалы, опубликованные в 94-й книге многотомника, ответственным за выпуск которого является академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с марта по май 2019 года.

2 и 3 мая прошлого года в Баку состоялся V Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов». Президент Ильхам Алиев выступил с обширной речью на церемонии открытия форума. Подчеркнув, что Азербайджан является пространством, где представители различных культур, этнических групп и религий веками жили, творили вместе, глава государства сказал: «Наша история и география свидетельствуют о том, что мы можем добиться успеха только в духе партнерства и взаимного уважения. Сегодняшнее стремительное развитие Азербайджана также опирается именно на это культурное наследие и солидарность, демонстрируемую всеми представителями нашего общества. Мы гордимся нашей историей, историческими памятниками. Они также демонстрируют, что представители различных религий веками жили и творили в Азербайджане. Мы гордимся нашей древней историей».

Текст глубоко содержательной речи главы государства на церемонии открытия включен в 94-ю книгу книги.

В издании нашли место материалы о встречах и переговорах Президента Ильхама Алиева с руководителями Австрийской Республики, Китайской Народной Республики, Королевства Бельгия в рамках рабочих визитов в эти страны, тексты выступления на II Форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине, а также интервью китайскому агентству Синьхуа. Во всех встречах и переговорах глава государства акцентировал внимание на агрессорской политике Армении, призывал мировую общественность оказать поддержку в решении нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

Читатель в новой книге может ознакомиться с текстами поздравления Президента Ильхама Алиева народа по случаю рождения 10-миллионного гражданина Азербайджана, речи на торжественной церемонии, посвященной 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева.

В книгу также включены тексты выступлений Президента Ильхама Алиева на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого квартала 2019 года и предстоящим задачам, церемонии открытия нового жилого комплекса, возведенного для вынужденных переселенцев в поселке Кюрдеханы, а также административного здания Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и первого центра DOST, материалы о его встрече с представителями общественности в ходе поездки в Гобустанский район.

В книге даны указатели «Примечания» «Личные имена», «Географические названия».

При подготовке 94-й книги, выпущенной «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

326

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены