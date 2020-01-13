Вышла в свет 94-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», сообщает АЗЕРТАДЖ.

Материалы, опубликованные в 94-й книге многотомника, ответственным за выпуск которого является академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с марта по май 2019 года.

2 и 3 мая прошлого года в Баку состоялся V Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов». Президент Ильхам Алиев выступил с обширной речью на церемонии открытия форума. Подчеркнув, что Азербайджан является пространством, где представители различных культур, этнических групп и религий веками жили, творили вместе, глава государства сказал: «Наша история и география свидетельствуют о том, что мы можем добиться успеха только в духе партнерства и взаимного уважения. Сегодняшнее стремительное развитие Азербайджана также опирается именно на это культурное наследие и солидарность, демонстрируемую всеми представителями нашего общества. Мы гордимся нашей историей, историческими памятниками. Они также демонстрируют, что представители различных религий веками жили и творили в Азербайджане. Мы гордимся нашей древней историей».

Текст глубоко содержательной речи главы государства на церемонии открытия включен в 94-ю книгу книги.

В издании нашли место материалы о встречах и переговорах Президента Ильхама Алиева с руководителями Австрийской Республики, Китайской Народной Республики, Королевства Бельгия в рамках рабочих визитов в эти страны, тексты выступления на II Форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине, а также интервью китайскому агентству Синьхуа. Во всех встречах и переговорах глава государства акцентировал внимание на агрессорской политике Армении, призывал мировую общественность оказать поддержку в решении нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

Читатель в новой книге может ознакомиться с текстами поздравления Президента Ильхама Алиева народа по случаю рождения 10-миллионного гражданина Азербайджана, речи на торжественной церемонии, посвященной 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева.

В книгу также включены тексты выступлений Президента Ильхама Алиева на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого квартала 2019 года и предстоящим задачам, церемонии открытия нового жилого комплекса, возведенного для вынужденных переселенцев в поселке Кюрдеханы, а также административного здания Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и первого центра DOST, материалы о его встрече с представителями общественности в ходе поездки в Гобустанский район.

В книге даны указатели «Примечания» «Личные имена», «Географические названия».

При подготовке 94-й книги, выпущенной «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).