Высыхающие деревья в новом поселке Баку: Расточительство или безответственность? - ВИДЕО

~ 1 минута на чтение 1519

В соцсетях широко распространяется видеозапись, сделанная у въезда в поселок для вынужденных переселенцев «Гобу Парк-3», расположенный в Гарадагском районе Баку.

На записи один из граждан (предположительно, житель поселка) говорит о том, что деревья, посаженные у поселка, стали жертвой безответственного отношения – их в жаркий июнь не поливали, и они высохли, после чего были спилены.

«На въезде в жилой комплекс деревья тоже не поливают, они горят от жары. Куплены на государственные деньги и высыхают – что это, как не расточительство? Никто, ни одна госструктура, не дает им ни капли воды, говорят, воды нет», - заявляет мужчина.

Мы отправили этот ролик в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, и руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова заявила 1news.az, что она в курсе ситуации.

«По факту уж начато разбирательство, информацию о его результатах предоставят общественности», - подчеркнула И.Ибрагимова.

Напомним, что жилой комплекс для вынужденных переселенцев «Гобу Парк-3» был открыт 28 мая 2020 года. В открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан ханум Алиева.

Тимур Рзаев

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Ильхам Алиев принял участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк-3», возведенного для вынужденных переселенцев - ФОТО