Взрыв из прошлого: Зульфия Ханбабаева показала, как снимался один из знаковых в ее карьере клипов - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева представила на своей странице в социальной сети Instagram архивные кадры, вызвавшие положительный резонанс среди поклонников певицы.

«17 лет назад после съемок, проходивших в гостинице «Абшерон», заболели десятки людей, но только не я. Мы разговаривали, смеялись, спорили и сняли первый в Азербайджане клип на кинопленку. Этот серьезный, и я бы даже назвала его диким, клип остался в памяти и тем, что происходило за кадром», - отмечает З.Ханбабаева, делясь в Instagram backstage-роликом клипа «Qəlbinə yol».

Клип «Qəlbinə yol» является одной из знаковых работ не только в карьере народной артистки, но и в целом в современном азербайджанском шоу-бизнесе – клип, режиссёр которого – Эмин Мирабдуллаев, остается актуальным и по сегодняшний день.

Отметим, что абсолютный хит З.Ханбабаевой «Qəlbinə yol», клип на который представлен для просмотра ниже, написан Рашадом Гашимовым на слова Алтуна Шашыга.

В.Ф, Г.Р.