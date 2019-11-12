WSJ узнала о секретном проекте Google по сбору личных медицинских данных

Корпорация Google в сотрудничестве с некоммерческой компанией Ascension (вторая по величине система здравоохранения США), штаб-квартира которой находится в Сент-Луисе, штат Миссури, работает над «секретным проектом» по сбору информации о состоянии здоровья миллионов американцев, проживающих в 21 штате. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с реализацией этого проекта.

По данным газеты, проект заработал год назад и получил кодовое название «Project Nightingale» («Проект Соловей»). Среди данных, которые попадают в эту программу, оказались диагнозы, результаты лабораторных исследований, записи о госпитализации, полные истории болезней с именами и фамилиями пациентов, а также их датами рождений.



Как пишет издание, эти данные Google использует, в частности, для разработки нового программного обеспечения (ПО), основанного на передовом искусственном интеллекте. Это ПО будет ориентироваться на отдельных пациентов, чтобы предлагать им необходимые изменения в лечении.



WSJ утверждает, что ни пациенты, ни сотрудники больниц не уведомляются о передаче персональных данных. При этом, как отмечает газета, законодательство США позволяет медицинским учреждениям передавать данные своим деловым партнерам без согласия пациентов, если это требуется для выполнения определенных медицинских задач.



По словам человека, знакомого с реализацией проекта и его документацией, по крайней мере 150 сотрудников Google уже имеют доступ к большей части данных десятков миллионов пациентов. В самой компании сообщили, что проект соответствует федеральному закону о здравоохранении и предусматривает надежную защиту данных пациентов.



Глава Google Cloud Тарик Шаукат заявил, что основная задача деятельности корпорации в области здравоохранения заключается в том, чтобы в конечном итоге «улучшить результаты, сократить расходы и спасти жизни людей».



По данным WSJ, основные конкуренты Google — Amazon и Microsoft — тоже активно работают в сфере здравоохранения, однако сделок подобного масштаба они пока не заключали.



РБК