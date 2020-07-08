NEXT TV: Трагикомедия «Француз» и ее роль в азербайджанском кинематографе – ВИДЕО

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В рубрике Mövqe люди разных профессий рассуждают на интересные темы и высказывают свое независимое мнение; гости рубрики Stimul делятся секретами своего успеха, опытом и жизненным кредо; благодаря рубрике Flash мы узнаем о важных новостях, а рубрика Yaddaş возвращает нас в прошлое и раскрывает исторические события в новом видеоформате.

В этом выпуске рубрики Yaddaş речь пойдет о трагикомедии «Француз» по мотивам повести Амира Пехлеван «Əhlikef», которая была снята теперь уже в далеком 1995 году, но не утратила своей актуальности по сей день.

Сюжет фильма посвящен теме пренебрежительного отношения к некоторым нашим национальным обычаям и традициям.

Герой фильма азербайджанец Алибала после возвращения из Франции начинает пренебрегать родными корнями и даже говорит только на французском, напрочь отвергая родной азербайджанский язык, а родственники всячески пытаются вернуть его на путь истинный. К каким методам и способам пришлось прибегнуть близким Алибалы, чтобы вернуть «блудного сына», наши читатели могут узнать, посмотрев сам фильм, который, несомненно, вызовет у них и смех, и слезы.

Подробности о трагикомедии «Француз» можно найти по данной ссылке:

Сценарий к фильму написали А.Пехлеван и Вагиф Мустафаев, который выступил и как режиссер-постановщик фильма. Оператор - Рафиг Гулиев, композитор – Хайям Мирзазаде.

В фильме снимались Зарнишан Агакишиева, Яшар Нури, Фарман Шякили, Саида Гулиева, Нурийя Ахмедова, Мухтар Маниев, Мамука Кикалейшвили, исполнитель мейханы Агасалим Чилдаг, которые придали кинокартине живость и красочность своим блистательным талантом перевоплощения.

К слову, эпизодическую роль сотрудника посольства Франции сыграл Новруз Мамедов, который возглавлял правительство Азербайджана с апреля 2018-го по октябрь 2019 года.

Тимур Рзаев