Гутерриш призвал реформировать ООН с учетом современных реалий

Организация Объединенных Наций должна быть реформирована с учетом современных экономических, демографических и геополитических реалий.

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в обращении к саммиту БРИКС в Нью-Дели.

«Сегодняшние экономические, демографические и геополитические реалии отличаются от ситуации 1945 года. И наши структуры должны отражать это», - сказал он.

По словам Гутерриша, страны, представленные на саммите БРИКС, демонстрируют масштаб происходящих в мире изменений.

Генсек ООН отметил, что мир все быстрее движется к многополярной системе, поэтому международные институты должны соответствовать новым условиям.