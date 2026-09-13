Гутерриш призвал реформировать ООН с учетом современных реалий
Организация Объединенных Наций должна быть реформирована с учетом современных экономических, демографических и геополитических реалий.
Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в обращении к саммиту БРИКС в Нью-Дели.
«Сегодняшние экономические, демографические и геополитические реалии отличаются от ситуации 1945 года. И наши структуры должны отражать это», - сказал он.
По словам Гутерриша, страны, представленные на саммите БРИКС, демонстрируют масштаб происходящих в мире изменений.
Генсек ООН отметил, что мир все быстрее движется к многополярной системе, поэтому международные институты должны соответствовать новым условиям.
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