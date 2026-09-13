Си Цзиньпин призвал отказаться от принципа «кто силен, тот и прав»

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал отказаться от логики «кто силен, тот и прав» в международных отношениях.

Выступая на саммите БРИКС в Нью-Дели, он заявил, что международные правила должны совместно разрабатываться всеми странами.

«Мир без правил - это как перекресток без светофоров: хаос и беспорядок неизбежны. Беспристрастие и справедливость - это общие стремления людей», - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, логика, согласно которой сила дает право диктовать условия другим государствам, несостоятельна и должна быть отвергнута.

Си Цзиньпин также призвал страны Глобального Юга совместно защищать международное право, суверенное равенство государств, принцип невмешательства во внутренние дела и мирное разрешение споров.