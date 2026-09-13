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Кими Антонелли выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»

First News Media21:53 - Сегодня
Кими Антонелли выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»

Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем Гран-при Испании «Формулы-1», который впервые прошёл на городской трассе «Мадринг» в Мадриде.

Вторым финишировал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третье место занял британец Ландо Норрис из «Макларена».

Для 20-летнего Антонелли эта победа стала восьмой в нынешнем сезоне. Он увеличил преимущество в общем зачёте чемпионата до 81 очка.

Следующий этап «Формулы-1» пройдёт 24-26 сентября в Баку. Гонка Гран-при Азербайджана состоится 26 сентября.

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